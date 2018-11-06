Трамп может назвать имя нового постпреда в ООН на этой неделе

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Дональд Трамп пообещал назвать имя нового постпреда до конца недели

Президент США Дональд Трамп заявил, что может назвать имя нового постоянного представителя США в ООН до конца текущей недели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

"Я сделаю объявление до конца недели", - ответил Трамп на вопрос о том, кто займет должность постпреда США.

Отметим, действующий постоянный представитель страны в ООН, Никки Хейли подала в отставку в начале октября. Сообщалось, что среди кандидатов на ее пост, рассматриваются бывший заместитель советника президента США по нацбезопасности в вопросах стратегии и экс-советник по экономическим инвестициям Дина Пауэлл, посол США в Канаде Келли Крафт, а также официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп предложил официальному представителю Госдепартамента Хизер Нойерт стать следующим постпредом страны в ООН.