ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Трамп может назвать имя нового постпреда в ООН на этой неделе

Новости » Политика    06.11.2018 - 01:59
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Дональд Трамп пообещал назвать имя нового постпреда до конца недели

Президент США Дональд Трамп заявил, что может назвать имя нового постоянного представителя США в ООН до конца текущей недели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

 "Я сделаю объявление до конца недели", - ответил Трамп на вопрос о том, кто займет должность постпреда США.

Отметим, действующий постоянный представитель страны в ООН, Никки Хейли подала в отставку в начале октября. Сообщалось, что среди кандидатов на ее пост, рассматриваются бывший заместитель советника президента США по нацбезопасности в вопросах стратегии и экс-советник по экономическим инвестициям Дина Пауэлл, посол США в Канаде Келли Крафт, а также официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп предложил официальному представителю Госдепартамента Хизер Нойерт стать следующим постпредом страны в ООН.

Трамп засомневался по поводу встречи с Путиным в Париже США вывели из-под санкций против Ирана АЭС "Бушер"
Новости Украины ООНСоединенные Штаты АмерикиДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь