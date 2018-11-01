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Трамп предложил пресс-секретарю Госдепа Нойерт стать постпредом США при ООН

Новости » Политика    01.11.2018 - 21:25
Фото: Хизер Нойерт (Department of State)
Фото: Хизер Нойерт (Department of State)

Приняла ли она предложение, пока неизвестно

Президент США Дональд Трамп предложил официальному представителю Госдепартамента Хизер Нойерт стать следующим постпредом страны в ООН. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телеканал Fox News.

По данным телеканала, Нойерт и Трамп встретились в Белом доме в понедельник, 29 октября. Приняла ли она предложение, пока неизвестно.

Информацию о том, что Трамп предложил отправить Нойерт в ООН подтвердили также два источника CNN. Они отметили, что после визита Нойерт в Белый дом два брифинга Госдепа вместо нее вел заместитель.

Напомним, ранее появилась информация, что президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру посла США в Канаде Келли Крафт на пост постоянного представителя США при ООН.

Также на должность посла США при ООН вместо Никки Хейли назывались имена бывшего экономического советника президента США Дональда Трампа Дины Пауэлл и посла США в Германии Рика Гренелла.

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Новости Украины ООНДональд Трамп
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