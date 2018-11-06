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Трамп може назвати ім'я нового постпреда в ООН цього тижня

Новини » Політика    06.11.2018 - 01:59
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Дональд Трамп обіцяв назвати ім'я нового постпреда до кінця тижня

Президент США Дональд Трамп заявив, що може назвати ім'я нового постійного представника США в ООН до кінця поточного тижня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

"Я зроблю оголошення до кінця тижня", - відповів Трамп на питання про те, хто займе посаду постпреда США.

Зазначимо, що діючий постійний представник країни в ООН, Ніккі Хейлі подала у відставку на початку жовтня. Повідомлялося, що серед кандидатів на її посаду, розглядаються колишній заступник радника президента США з нацбезпеки в питаннях стратегії і екс-радник з економічних інвестицій Діна Пауелл, посол США в Канаді Келлі Крафт, а також офіційний представник Держдепу Хізер Нойерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп запропонував офіційному представнику Держдепартаменту Хізер Нойерт стати наступним постійним представником країни в ООН.

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