Трамп назвал возможные последствия войны США и Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном приведет к "невиданным разрушениям". Об этом он рассказал в интервью телекомпании NBC.

Трамп отметил, что не хочет, чтобы такая война началась.

"Я не ищу войны. Если она начнется, будут разрушения, невиданные прежде, я этого не хочу", - сказал Трамп.

При этом он заявил, что Тегерану нельзя иметь ядерное оружие.

"Хотите переговоры - хорошо. В противном случае у вас будет плохая экономика на протяжении следующих трех лет", - добавил президент США.

Ранее сообщалось, что Вашингтон запросил проведение экстренного заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Ирана на понедельник 24 июня.

РБК-Украина писало, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подтвердил, что американские войска были готовы нанести удар по трем объектам Ирана из-за атаки на американский беспилотник.