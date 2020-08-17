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Трамп назвав жахливою ситуацію в Білорусі

Вашингтон, Понеділок 17 серпня 2020 18:02
Трамп назвав жахливою ситуацію в Білорусі
Фото: Дональд Трамп (wikimedia by Michael Vadon)
Автор: РБК-Україна

Трамп заявив, що уважно стежить за Білоруссю

Президент США Дональд Трамп вважає "жахливою" ситуацію в Білорусі. Офіційний Вашингтон уважно стежить за тим, що відбувається в цій країні.

Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що Трамп заявив про те, що в Білорусі склалася жахлива ситуація, де після президентських виборів спалахнули масові протести і страйки. Він також сказав, що Сполучені Штати уважно за цим стежать.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Майк Помпео закликав Мінськ почати діалог з білоруським суспільством, а також заявив, що вибори в цій країні не були вільними і справедливими.

Помпео зазначив, що США підтримують звільнення затриманих учасників акцій протесту, але вважають це недостатнім кроком.

Зазначимо, тим часом за три місяці до виборів президента США Дональд Трамп по рейтингах наздоганяє свого опонента від Демократичної партії Джо Байдена.

Різниця між ними складає лише 4%, хоча ще в червні чинний президент відставав від демократа на 14%. За даними опитування, прямо зараз 50% респондентів віддали б свій голос за Байдена, тоді як Трампа підтримали б 46% виборців.

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