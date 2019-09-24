Трамп: США продолжат блокировать военную помощь Украине

Президент США заявил, что возобновит выплаты, если Европа также окажет помощь Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит задерживать выплаты военной помощи Украине, пока Европа не начнет оказывать помощь Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Об этом Трамп заявил по прибытию в штаб-квартиру Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке, где проходит в эти дни Генеральная ассамблея ООН.
"Я приостановлю выделение средств, пока Европа и другие страны не внесут свой вклад в помощь Украине", - сообщил президент США.
Напомним, ранее сообщалось, что Трамп попросил приостановить выплату 400 миллионов долларов военной помощи Украине примерно за неделю до того, как провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским.
Также РБК-Украина сообщало, что Трамп признал факт обсуждения коррупции и упоминал в этом контексте своего конкурента на выборах в 2020 году Джо Байдена, во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
При этом комитет Палаты представителей Конгресса США инициировал масштабное расследование в отношении президента США Дональда Трампа. Расследование может послужить основой для возможного импичмента президенту США.