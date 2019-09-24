Трамп: США продовжать блокувати військову допомогу Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що продовжить затримувати виплати військової допомоги Україні, поки Європа не почне надавати допомогу Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Про це Трамп заявив по прибуттю в штаб-квартиру Організації об'єднаних націй (ООН) у Нью-Йорку, де проходить в ці дні Генеральна асамблея ООН.

"Я припиню виділення коштів, поки Європа та інші країни не внесуть свій внесок у допомогу Україні", - повідомив президент США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп попросив призупинити виплату 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні приблизно за тиждень до того, як провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським.

Також РБК-Україна повідомляло, що Трамп визнав факт обговорення корупції і згадував у цьому контексті свого конкурента на виборах в 2020 році Джо Байдена, під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

При цьому комітет Палати представників Конгресу США ініціював масштабний розслідування відносно президента США Дональда Трампа. Розслідування може послужити основою для можливого імпічменту президенту США.