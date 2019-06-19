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Трамп назвал себя "исключительно жестким" в отношении России

Новости » В мире    19.06.2019 - 10:23
Трамп назвал себя "исключительно жестким" в отношении России
Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (kremlin.ru)

Американский президент считает демократов слишком беспечными по отношению к Москве

Президент США Дональд Трамп считает себя самым жестким по отношению к России. Об этом он заявил в городе Орландо (Флорида) на старте избирательной кампании, передает Fox News.

Во время выступления перед своими сторонниками он рассказал о своем отношении к России. "Никто не относится к России более жестко, чем Дональд Трамп", - сказал американский президент.

Трамп обвинил своих политических противников, демократов, в беспечности по отношению к Москве. "Демократы не заботятся о России. Их волнует только их собственное политическое влияние", - добавил он. По его мнению, демократы "хотят разрушить нашу страну".

Напомним, президент США Дональд Трамп 18 июня официально объявил о начале предвыборной кампании 2020 года. Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки должны пройти в ноябре 2020 года.

Как сообщало РБК-Украина, президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным "на полях" саммита G20 в Осаке (Япония). Саммит запланирован на 28-29 июня.

США планируют ввести санкции против Турции Трамп официально объявил о начале предвыборной кампании
Новости Украины Владимир ПутинРоссийская ФедерацияДональд Трамп
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