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Трамп назвал причину введения пошлин на товары из Мексики

Новости » Политика    31.05.2019 - 22:10
Трамп назвал причину введения пошлин на товары из Мексики
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США считает, что 90% наркотиков, поступающих в его страну, прибывает из Мексики

Введение пошлин на товары из Мексики направлено не только на то, чтобы прекратить поток нелегальных мигрантов из этой страны в США, но и на борьбу с наркотрафиком. Об этом написал президент США Дональд Трамп в Twitter.

Президент США считает, что 90% наркотиков, поступающих в его страну, прибывает из Мексики через южную границу.

"80 тыс. человек погибли в прошлом году, 1 млн жизней были разрушены. Это продолжалось много лет, и с этим ничего не было сделано. Мексиканцы должны вырвать свою страну из рук наркобаронов и картелей", - заявил он.

Напомним, Трамп заявил 30 мая, что если ситуация на границе с Мексикой не будет изменена, к июлю пошлины возрастут до уровня 10%, в августе они будут составлять 15%, в сентябре - 20%, октябре - 25%.

Отметим, по данным экономистов издания Bloomberg, эскалация торговой войны США с Китаем может обойтись мировой экономике в 600 млрд долларов. Так: введение новых, повышенных пошлин США на китайский импорт может привести к тому, что до 2021 года мировая экономика потеряет около 600 млрд долларов.

В Мексике заявили, что пошлины США для страны могут стать катастрофическими Трамп обжалует решение суда, которое блокирует строительство стены на границе с Мексикой
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