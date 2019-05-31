Трамп назвал причину введения пошлин на товары из Мексики

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США считает, что 90% наркотиков, поступающих в его страну, прибывает из Мексики

Введение пошлин на товары из Мексики направлено не только на то, чтобы прекратить поток нелегальных мигрантов из этой страны в США, но и на борьбу с наркотрафиком. Об этом написал президент США Дональд Трамп в Twitter.

Президент США считает, что 90% наркотиков, поступающих в его страну, прибывает из Мексики через южную границу.

"80 тыс. человек погибли в прошлом году, 1 млн жизней были разрушены. Это продолжалось много лет, и с этим ничего не было сделано. Мексиканцы должны вырвать свою страну из рук наркобаронов и картелей", - заявил он.

Напомним, Трамп заявил 30 мая, что если ситуация на границе с Мексикой не будет изменена, к июлю пошлины возрастут до уровня 10%, в августе они будут составлять 15%, в сентябре - 20%, октябре - 25%.

Отметим, по данным экономистов издания Bloomberg, эскалация торговой войны США с Китаем может обойтись мировой экономике в 600 млрд долларов. Так: введение новых, повышенных пошлин США на китайский импорт может привести к тому, что до 2021 года мировая экономика потеряет около 600 млрд долларов.