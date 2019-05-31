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Трамп назвав причину введення мит на товари з Мексики

Новини » Політика    31.05.2019 - 22:10
Трамп назвав причину введення мит на товари з Мексики
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США вважає, що 90% наркотиків, що надходять в його країну, прибуває з Мексики

Введення мит на товари з Мексики спрямоване не тільки на те, щоб припинити потік нелегальних мігрантів з цієї країни в США, але й на боротьбу з наркотрафіком. Про це написав президент США Дональд Трамп в Twitter.

Президент США вважає, що 90% наркотиків, що надходять в його країну, прибуває з Мексики через південну кордон.

"80 тис. чоловік загинули в минулому році, 1 млн життів були зруйновані. Це тривало багато років, і з цим нічого не було зроблено. Мексиканці повинні вирвати свою країну з рук наркобаронів і картелів", - заявив він.

Нагадаємо, Трамп заявив 30 травня, що якщо ситуація на кордоні з Мексикою не буде змінена, до липня мита зростуть до рівня 10%, в серпні вони будуть становити 15%, у вересні - 20%, жовтні - 25%.

Відзначимо, за даними економістів видання Bloomberg, ескалація торгової війни США з Китаєм може обійтися світовій економіці в 600 млрд доларів. Так: введення нових, підвищених мит США на китайський імпорт може призвести до того, що до 2021 року світова економіка втратить близько 600 млрд доларів.

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