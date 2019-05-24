Помпео обвинил Huawei во лжи о связях с правительством Китая

Фото: Майк Помпео (flickr.com/Gage Skidmore)

В Huawei отрицают, что ее контролирует Пекин

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что глава китайского телекоммуникационного гиганта Huawei в своих заявлениях искажает природу своих взаимоотношений с правительством Китая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

По словам Помпео, Huawei связана не только с Китаем, но и с Коммунистической партией КНР.

"Существование этих связей ставит под угрозу американскую информацию, которая проходит по этим сетям", - подчеркнул госсекретарь.

В то же время глава Huawei Жэнь Чжэнфэй настаивает, что его компания не намерена делиться секретной пользовательской информацией, отрицает, что ее контролирует Пекин и утверждает, что не работает с китайским правительством.

Помпео опровергает эти утверждения.

"Говорить, что они не работают с китайским правительством, - ложное утверждение. Китайское законодательство обязывает его это делать. Глава Huawei по меньшей мере не говорит правду американскому народу и всему миру", - подчеркнул он.

На прошлой неделе правительство США запретило американским компаниям вести бизнес с Huawei, что обострило торговую войну между Штатами и Китаем.

Напомним, 15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ о введении в США режима чрезвычайной ситуации с целью защитить коммуникационные сети. Ранее в Вашингтоне Huawei неоднократно обвиняли в создании шпионского оборудования.

19 мая американская Google приостановила предоставление услуг и технической поддержки китайской Huawei.