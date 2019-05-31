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Трамп собирается ввести пошлины на мексиканские товары

Новости » Экономика    31.05.2019 - 03:11
Трамп собирается ввести пошлины на мексиканские товары
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Планируются полшины на уровне 5%

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что будет вводить пошлины на мексиканские товары в случае, если Мексика не наведет порядок на границе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отмечается, что пошлины будут введены с 10 июня. Трамп сообщил, что пошлины будут составлять 5%.

Однако, если ситуация на границе не будет изменена, к июлю пошлины возрастут до уровня 10%, в августе они будут составлять 15%, в сентябре - 20%, октябре - 25%.

Напомним, по данным экономистов издания Bloomberg, эскалация торговой войны США с Китаем может обойтись мировой экономике в 600 млрд долларов. Так: введение новых, повышенных пошлин США на китайский импорт может привести к тому, что до 2021 года мировая экономика потеряет около 600 млрд долларов. Предполагается, что до 2021 года негативный эффект от торговой войны будет нарастать, после чего ожидается спад.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на китайские товары еще на 300 млрд долларов.

 

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