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Трамп возобновляет предвыборные митинги после трехмесячного перерыва

Новости » Политика     11.06.2020 - 03:52
Трамп возобновляет предвыборные митинги после трехмесячного перерыва
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Первый митинг запланирован на 19 июня

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что вскоре он снова начнет проводить предвыборные митинги. Первый из них, скорее всего, будет проведен в Талсе, штат Оклахома.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Трамп также сообщил, что вскоре он объявит о новом месте проведения общенационального съезда республиканцев, в ходе которого партия официально выдвинет своего кандидата на участие в президентских выборах.

Представители предвыборного штаба утверждают, что партийный съезд состоится в Джексонвилле, штат Флорида, хотя Трамп также упомянул возможность проведения мероприятия в Техасе или Джорджии.

"Глава Белого дома стремится скорее вернуться к активному проведению предвыборной кампании после вынужденного трехмесячного перерыва, вызванного вспышкой коронавируса в США", - пишет издание.

Первый после длительного перерыва митинг пройдет 19 июня в Оклахоме. После этого Трамп планирует встретиться с избирателями во Флориде, Техасе и Аризоне.

РБК-Украина писало, что действующий президент США Дональд Трамп уступает своему будущему конкуренту Байдену 10% поддержки, согласно опросу.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины выборыДональд Трамп
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