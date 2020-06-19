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Трамп назвав причину, через яку може програти вибори

Новини » В світі     19.06.2020 - 03:22
Трамп назвав причину, через яку може програти вибори
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Трамп уже неодноразово виступав проти проведення голосування поштою

Президент США Дональд Трамп побоюється, що може програти майбутні в 2020 році президентський вибори в країні через голосування поштою. Такий вид голосування може бути дозволений у низці штатів через пандемію коронавірусу.

Про це Трамп заявив в інтерв'ю газеті The Washington Times.

"Голосування поштою - єдиний варіант, при якому я можу програти, тому що вони (демократи, - ред.) обманюють, грабують і крадуть. Вони не посилають бюлетені в деякі області, в основному республіканські області", - зазначив він.

Раніше Трамп уже неодноразово виступав проти проведення голосування поштою. Він вважає його непрозорим - бюлетені підробляють і підписують за інших.

Трамп також висловив думку, що колишній віце-президент Джо Байден, його найімовірніший супротивник на виборах, слабший, ніж Гілларі Клінтон, з якою чинний президент змагався в 2016 році.

"Він (Байден) слабший, але апарат сильніший, тому що вони у відчаї", - додав Трамп.

Нагадаємо, Трамп вважає, що для США його програш буде "дуже поганим результатом".

Раніше Байден заявив, що Трампа в разі його поразки на виборах може чекати спротив з боку військових.

Нещодавно Трамп заявив, що він знову буде проводити передвиборчі мітинги.

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Автор: Надія Собенко

Теги Новини України Дональд ТрампВибори в США
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