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Трамп рассказал, что будет делать в случае поражения на выборах

Новости » В мире     13.06.2020 - 05:12
Трамп рассказал, что будет делать в случае поражения на выборах
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Таким образом Трамп отреагировал на критику Байдена

Президент США Дональд Трамп рассказал, что будет делать в случае поражения на выборах. Он пообещал, что "займется другими делами".

Об этом Трамп сказал в интервью Fox News.

В то же время он сказал, что для США его проиграш будет "очень плохим результатом".

"Но конечно, если я не выиграю, я не выиграю", - сказал Трамп.

Бывший вице-президент Соединенных Штатов Джозеф Байден ранее заявил, сто Трамп может отказаться оставить свой пост в случае проигрыша. Также Байден обвинил Трампа в том, что он может "украсть выборы" - сфальсифицировать результаты.

"Смотри, Джо не все там. Грустно, когда ты смотришь на это и видишь это, ты видишь это для себя. Он создал свой собственный город-убежище в подвале или где бы он ни был, и он не выходит", - сказал Трамп в ответ на обвинения.

Действующий президент также отметил, что проигрыш на выборах будет "очень печальным" для США, потому что политика демократов влечет за собой "избавление от полицейских управлений" или "бездействие" в борьбе с беспорядками.

Ранее Байден заявил, что Трампа в случае его поражения на выборах может ждать сопротивление со стороны военных.

Напомним, недавно Трамп заявил что он снова будет проводить предвыборные митинги.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины Дональд ТрампВыборы в США
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