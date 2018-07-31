Трамп назвав одну з головних причин необхідності стіни на кордоні з Мексикою

Трамп повідомив про рекордне зростання кількості вбивств у Мексиці у 2017-му

Глава Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що одна з причин, по якій США необхідно побудувати стіну на кордоні з Мексикою, - рекордне зростання кількості вбивств в останній минулого року. Про це президент написав у своєму Twitter.

За інформацією Трампа, кількість вбивств у Мексиці в минулому році зросла на 27%, що, за словами американського лідера, є рекордним показником.

"Однією з причин, по якій нам потрібна програма прикордонної безпеки, є те, що рівень вбивств у Мексиці в 2017 році збільшився на 27% до 31 174 осіб, рекорд! Демократам потрібні відкриті кордони. А я хочу забезпечити максимальну безпеку кордонів і повагу до Іміграційної служби і наших професіоналів в області правопорядку!" - написав президент США.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, Трамп планує скасувати лотерею з видачі Green Card. Глава США також наголосив на необхідності позбутися від "ланцюгової міграції" і закликав швидше завершити будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Трамп пригрозив заблокувати роботу уряду, якщо демократи в Конгресі не підтримають його програму забезпечення безпеки США. Програма, зокрема, передбачає будівництво стіни на кордоні з Мексикою.