ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Трамп пригласил лидеров партий в Конгрессе на встречу по "шатдауну"

Новости » Политика    02.01.2019 - 03:14
Трамп пригласил лидеров партий в Конгрессе на встречу по "шатдауну"
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Готовность встретиться с президентом пока подтвердил только лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл

Трамп отправил приглашение лидерам Демократической и Республиканской партий в Палате представителей и Сенате для обсуждения приостановки работы части правительственных учреждений из-за отсутствия решения по финансированию ("шатдаун"). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источники агентства отмечают, что речь идет не о переговорах, а о брифинге.

Готовность встретиться с президентом пока подтвердил только лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл. Остальные политики свою еще позицию не высказали.

В Белом доме информацию о приглашении на встречу также не комментируют.

Ранее была анонсирована частичная приостановка работы правительства Соединенных Штатов (так называемый "шатдаун") до 2 января 2019 года, поскольку обе палаты Конгресса не приняли бюджет. Камнем преткновения при обсуждении бюджета стало требование президента США Дональда Трампа выделить 5 млрд долларов на строительство стены вдоль границы с Мексикой. Демократическая партия и некоторые республиканцы не согласны с ним.

Напомним, в Соединенных Штатах сенаторы от Демократической партии США предложили законопроект, который должен завершить частичное прекращение финансирования американского правительства ("шатдаун").

Трамп назвал 2018 годом исторических достижений Большинство американцев назвали виновным в "шатдауне" Трампа
Новости Украины бюджетКонгресс СШАДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь