Трамп пригласил лидеров партий в Конгрессе на встречу по "шатдауну"

Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Готовность встретиться с президентом пока подтвердил только лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл

Трамп отправил приглашение лидерам Демократической и Республиканской партий в Палате представителей и Сенате для обсуждения приостановки работы части правительственных учреждений из-за отсутствия решения по финансированию ("шатдаун"). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источники агентства отмечают, что речь идет не о переговорах, а о брифинге.

Готовность встретиться с президентом пока подтвердил только лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл. Остальные политики свою еще позицию не высказали.

В Белом доме информацию о приглашении на встречу также не комментируют.

Ранее была анонсирована частичная приостановка работы правительства Соединенных Штатов (так называемый "шатдаун") до 2 января 2019 года, поскольку обе палаты Конгресса не приняли бюджет. Камнем преткновения при обсуждении бюджета стало требование президента США Дональда Трампа выделить 5 млрд долларов на строительство стены вдоль границы с Мексикой. Демократическая партия и некоторые республиканцы не согласны с ним.

Напомним, в Соединенных Штатах сенаторы от Демократической партии США предложили законопроект, который должен завершить частичное прекращение финансирования американского правительства ("шатдаун").