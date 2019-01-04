В Конгрессе США приняли проект бюджета для завершения "шатдауна"

Фото: Конгресс США (maxpixel.net)

Расходы на строительство стены с Мексикой не утвердили

Палата представителей Конгресса США для завершения "шатдауна" приняла два законопроекта о финансировании правительства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Речь идет о финансировании Министерства внутренней безопасности до 8 февраля и остальных ведомств до 30 сентября. Отмечается, что по итогам голосования за первый документ высказались 239 конгрессменов, а против - 192. Второй поддержал 241 человек, а не поддержали 190.

Главной причиной разногласий между партиями стало финансирование работ по строительству стены на границе с Мексикой, за которую выступает администрация президента Дональда Трампа и многие республиканцы. В принятом документе запрошенные президентом 5 млрд долларов на эти цели не предусмотрены.

Отметим, с 22 декабря ряд американских министерств и ведомств, включая Госдепартамент, Минюст, Министерство внутренней безопасности, Министерства транспорта и сельского хозяйства, сократили работу. Причиной стало отсутствие бюджета, о котором к 22 декабря демократы и республиканцы в конгрессе так и не смогли договориться.

В администрации Трампа уже заявили, что выступают против этих законопроектов и будут советовать президенту наложить на него вето. На этот случай демократами подготовлен отдельный временный бюджет для Министерство внутренней безопасности, которое занимается строительством стены.

Напомним, Конгресс Соединенных Штатов избрал своим спикером представительницу Демократической партии Нэнси Пелоси. Ранее Пелоси пообещала добиться остановки "шатдауна" без финансирования строительства стены на границе с Мексикой.