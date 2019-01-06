Трамп назвав невдалими переговори щодо скасування "шатдауну"

Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Наступний етап переговорів запланований на 6 січня

Переговори адміністрації Білого дому і Демократичної партії по завершенню призупинення роботи американського уряду ("шатдауна") пройшли невдало. Про це написав у своєму Twitter президент США Дональд Трамп, передає РБК-Україна.

За словами американського президента, переговори з представниками Демократичної партії в Конгресі вів віце-президент Майк Пенс.

"Він поінформував мене про підсумки зустрічі. Жодного прогресу не було", - написав Трамп.

Він також додав, що наступний етап переговорів має відбутися 6 січня 2019.

"Врешті-решт ми повинні вирішити всі проблеми нашої південному кордоні", - підкреслив президент.

Зазначимо, адміністрація Трампа наполягає на виділенні Конгресом 5,6 млрд доларів на будівництво стіни на кордоні США з Мексикою. Демократична партія, що одержала більшість у Палаті представників, виступає проти цього.

Відсутність домовленості з цього приводу не дозволяє прийняти бюджет, в якому передбачено фінансування державних установ. Це в сою чергу призвело до шатдауну - закриття ряду бюджетних відомств в США. На сьогодні без роботи тимчасово залишаються близько 800 тис. чоловік.

Нагадаємо, кілька днів тому Палата представників Конгресу США прийняла два законопроекти про фінансування уряду для завершення "шатдауну". В них не передбачені гроші на будівництво стіни з Мексикою.