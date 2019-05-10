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Трамп назвал кандидатуру на пост главы Пентагона


Это бывший руководитель компании Boeing Co Патрик Шанахан

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует назначить исполняющим обязанности министра обороны США Патрика Шанахана. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter пресс-сектретаря Белого дома Сару Сандерс.

Шанахан является бывшим руководителем компании Boeing Co. Отмечается, что "за последние несколько месяцев Шанахан доказал, что он достаточно квалифицирован, чтобы и возглавлять министерство".

По данным Reuters, Шанахан был под следствием генерального инспектора Пентагона за то, что якобы требовал преференциального обращения с Boeing Co в Пентагоне. Однако недавно с него были сняты обвинения в правонарушениях.

Напомним, в январе газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что администрация Трампа тогда рассматривала другую кандидатуру - экс-сенатора от штата Вирджиния Джима Уэбба. Кроме того, он при президенте Рейгане был первым помощником министра обороны.

Отметим, что также Трамп ранее заявлял, что с 1 января 2019 года Патрик Шанахан станет исполняющим обязанности министра обороны США.

Перед этим президент США заявил, что уволил с поста министра обороны Джеймса Мэттиса.

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