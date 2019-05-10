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Трамп назвав кандидатуру на пост глави Пентагону


Це колишній керівник компанії Boeing Co Патрік Шанахан

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп планує призначити виконуючим обов'язки міністра оборони США Патріка Шанахана. Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter прес-сектретаря Білого дому Сару Сандерс.

Шанахан є колишнім керівником компанії Boeing Co. Відзначається, що "за останні кілька місяців Шанахан довів, що він достатньо кваліфікований, щоб і далі очолювати міністерство".

За даними Reuters, Шанахан був під слідством генерального інспектора Пентагону за те, що нібито вимагав преференційного поводження з Boeing Co в Пентагоні. Однак нещодавно з нього були зняті звинувачення в правопорушення.

Нагадаємо, в січні газета The New York Times з посиланням на джерела писала, що адміністрація Трампа тоді розглядала іншу кандидатуру - екс-сенатора від штату Вірджинія Джима Вебба. Крім того, він при президенті Рейгані був першим помічником міністра оборони.

Відзначимо, що також Трамп раніше заявляв, що з 1 січня 2019 Патрік Шанахан стане виконуючим обов'язки міністра оборони США.

Перед цим президент США заявив, що звільнив з поста міністра оборони Джеймса Меттіса.

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