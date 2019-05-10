Трамп назвав кандидатуру на пост глави Пентагону

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп планує призначити виконуючим обов'язки міністра оборони США Патріка Шанахана. Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter прес-сектретаря Білого дому Сару Сандерс.

Шанахан є колишнім керівником компанії Boeing Co. Відзначається, що "за останні кілька місяців Шанахан довів, що він достатньо кваліфікований, щоб і далі очолювати міністерство".

За даними Reuters, Шанахан був під слідством генерального інспектора Пентагону за те, що нібито вимагав преференційного поводження з Boeing Co в Пентагоні. Однак нещодавно з нього були зняті звинувачення в правопорушення.

Нагадаємо, в січні газета The New York Times з посиланням на джерела писала, що адміністрація Трампа тоді розглядала іншу кандидатуру - екс-сенатора від штату Вірджинія Джима Вебба. Крім того, він при президенті Рейгані був першим помічником міністра оборони.

Відзначимо, що також Трамп раніше заявляв, що з 1 січня 2019 Патрік Шанахан стане виконуючим обов'язки міністра оборони США.

Перед цим президент США заявив, що звільнив з поста міністра оборони Джеймса Меттіса.