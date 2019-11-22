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Трамп признал, что Помпео может покинуть должность госсекретаря США

Новости » В мире     22.11.2019 - 21:01
Трамп признал, что Помпео может покинуть должность госсекретаря США
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Помпео может выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Сенат от штата Канзас в 2020 году

Президент США Дональд Трамп признал вероятность того, что госсекретарь Майк Помпео может покинуть должность в связи с баллотированием в американский Сенат в следующем году. Об этом сообщает Reuters.

По словам Трампа, Помпео может баллотироваться в Сенат США в 2020 году в его родном штате Канзас. При этом, по словам президент США, если Помпео решит идти на выборы, он легко победит.

"Он любит жителей Канзаса. Если он будет думать, что есть шанс потерять это место (в случае победы представителя Демократической партии - ред.), я думаю, что он сделает это, и он выиграет, потому что они любят его в Канзасе", - сказал Трамп.

Отмечается, что нынешний сенатор от Канзаса республиканец Пат Робертсон решил не баллотироваться на следующих выборах. Крайний срок подачи кандидатуры на выборах заканчивается в июне 2020 года.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что, по словам временного поверенного США в делах Украины Уильяма Тейлора, Майк Помпео входил в неофициальный канал внешней политики США по отношению Украины. По словам Тейлора, именно неофициальный канал настаивал на расследовании Украиной дела против семьи Байденов.

Также посол США в Евросоюзе Горндон Сондленд подтвердил, что Майк Помпео был в курсе давления на Украину со стороны Дональда Трампа.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампМайк Помпео
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