Трамп назвав "історичним" звіт про витоки російського розслідування

Фото: Дональд Трамп (Dan Kitwood/Getty Images)

Подробиці він не розкрив

Президент Дональд Трамп заявив в п'ятницю про те, що готується до публікації звіт Міністерства юстиції США про витоки російського розслідування, буде "історичним". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Наголошується, що Трамп розповів про звіт генерального інспектора Міністерства юстиції Майкла Горовиця, який вивчає те, як Федеральне бюро розслідувань дотримувалася вимог закону "Про нагляд за іноземними розвідками" під час російського розслідування. Розслідування відкрили в 2016 році під час передвиборної президентської кампанії.

"Кажуть, що звіт є історичним. Це те, про що я чув", - сказав Трамп.

У той же час він відмовився вдаватися в подробиці.

Раніше повідомлялося, що Генеральний інспектор Мін'юсту Майкл Хорровиц розраховує, що зможе оприлюднити звіт про первинні джерела розслідування російського втручання в президентські вибори 2016 року 9 грудня, якщо не виникнуть "непередбачені обставини".

РБК-Україна писало, що колишній радник президента США Дональда Трампа з Російської Федерації Фіона Хілл під час відкритих слухань з розслідування імпічменту Трампа заявила, що Україна не втручалася в американські вибори в 2016 році.