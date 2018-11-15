Трамп назвав "грандіозним полюванням на відьом" розслідування про втручання РФ у вибори США

Фото: Дональд Трамп (twitter.com)

Глава США зазначив, що в ході розслідування не були знайдені докази його змови із РФ

Глава США Дональд Трамп назвав розслідування за фактом можливого втручання Росії у президентські вибори в Сполучених Штатах Америки в 2016 році "грандіозним полюванням на відьом". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського лідера.

За словами президента США, в ході розслідування не були знайдені докази його змови із РФ.

"Внутрішня частина дослідження Мюллера - повний безлад. Вони не знайшли ніякої змови... Вони кричать і кричать на людей, погрожуючи їм, щоб отримати відповіді, які вони хочуть. Це ганьба для нашої нації, і їм все одно, скільки життів вони зламали . Це злі люди, в тому числі дуже суперечливий Боб Мюллер, який працював на Обаму 8 років... Грандіозне полювання на відьом, яке ще не бачила американська історія", - підкреслив Трамп.

Нагадаємо, Трамп раніше заявив, що 46% громадян США не схвалюють розслідування, яке проводить комісія спецпрокурора Роберта Мюллера по втручанню Росії в американські вибори.

Як писало РБК-Україна, комісія Мюллера анонсувала, що після проміжних виборів до Конгресу надасть основні висновки за своїм розслідування про втручання РФ у американські вибори. При цьому Трамп запевняв, що його адміністрація відповість на питання спецпрокурора Мюллера.