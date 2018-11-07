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Расследование вмешательства РФ в выборы США не поддерживают 46% американцев, - Трамп

Новости » Политика    07.11.2018 - 18:02
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Поддерживает данное расследование 41% американцев

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что 46% граждан США не одобряют расследование, которое проводит комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера по вмешательству России в американские выборы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского лидера.

Расследование вмешательства РФ в выборы США не поддерживают 46% американцев, - Трамп

При этом поддерживает данное расследование 41% американцев.

"По данным NBC News, избиратели по всей стране в значительной степени не одобряют так называемое расследование Мюллера (46%), нежели поддерживают (41%). Они, наконец, начинают понимать, какая это отвратительная охота на ведьм, возглавляемая семнадцатью сердитыми демократами!" - написал глава США.

Как писало РБК-Украина ранее, комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера после промежуточных выборов в Конгресс намерена предоставить основные выводы по своему расследованию о вмешательстве России в выборы США.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация ответит на вопросы спецпрокурора Мюллера, который расследует возможное вмешательство России в американские выборы 2016 года.

Подчеркнем, Мюллер направил Трампу список вопросов о вероятном сговоре сотрудников его предвыборного штаба с Россией. Американские СМИ также писали, что Мюллер хочет лично допросить Трампа.

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