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Трамп ответит на вопросы следователей по делу о вмешательстве РФ в выборы

Новости » Политика    30.10.2018 - 11:42
Фото: Дональд Трамп (president.pl)
Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Мюллер направил Трампу список вопросов о вероятном сговоре сотрудников его предвыборного штаба с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация ответит на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует возможное вмешательство России в американские выборы 2016 года. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Fox News.

Отметим, Мюллер направил Трампу список вопросов о вероятном сговоре сотрудников его предвыборного штаба с Россией. Американские СМИ также писали, что Мюллер хочет лично допросить Трампа.

"Смешно, что я должен делать что-то, я ничего (незаконного, - ред.) не делал, но да, мы, вероятно, сделаем что-то, да, мы ответим на вопросы", - сказал Трамп.

Спецпрокурор планирует обнародовать результаты расследования возможного вмешательства России в американские президентские выборы в середине ноября этого года, после промежуточных выборов в Конгресс. Ожидается, что Мюллер сделает публичный вывод по двум основным пунктам расследования. Один из них - возможный сговор предвыборного штаба Трампа с Кремлем. Второй - попытки главы Белого дома помешать правосудию.

Напомним,  Bloomberg написал, что РФ осуществляет вмешательство в выборы в США в социальных сетях через механизмы, созданные американскими стартапами.

Также ранее руководство Twitter распространило информацию об архиве из нескольких тысяч аккаунтов, которые могут быть причастны к вмешательству в американские выборы.

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