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Трамп назвал еще одну страну, которая может помириться с Израилем

Автор: Артур Родивилов

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что вслед за ОАЭ и Бахрейном нормализовать отношения с Израилем может еще и Кувейт. Глава Белого дома высоко оценил свои миротворческие достижения.

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Об этом он заявил на брифинге в Белом доме.

По словам лидера Штатов, Кувейт "воодушевлен" примером ОАЭ и Бахрейна, подписавших соглашения о полной нормализации отношений с Израилем.

По его словам, еще "семь или восемь стран" могут последовать примеру Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов "очень легко и очень быстро".

"Никто не думал, что это произойдет. А это не только происходит, но и происходит достаточно легко. Все это часть прекрасной общей картины", - отметил Трамп.

Напомним, в Вашингтоне состоялось подписание соглашения о нормализации отношений Израиля, ОАЭ и Бахрейна.

В середине августа Израиль и ОАЭ согласовали мирное соглашение. Согласно ему, Израиль не будет объявлять суверенитет над всем западным берегом реки Иордан, а мусульмане смогут свободно посещать святыни Иерусалима.

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Новости Украины ИзраильДональд ТрампКувейт