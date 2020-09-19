Трамп назвав ще одну країну, яка може помиритися з Ізраїлем

Президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що слідом за ОАЕ і Бахрейном нормалізувати відносини з Ізраїлем може ще і Кувейт. Глава Білого дому високо оцінив свої миротворчі досягнення.

Про це він заявив на брифінгу в Білому домі.

За словами лідера Штатів, Кувейт "надихнув" приклад ОАЕ і Бахрейну, які підписали угоди про повну нормалізацію відносин з Ізраїлем.

За його словами, ще "сім або вісім країн" можуть послідувати прикладу Бахрейну та Об'єднаних Арабських Еміратів "легко і дуже швидко".

"Ніхто не думав, що це станеться. А це не тільки відбувається, але і відбувається досить легко. Все це частина прекрасної загальної картини", - зазначив Трамп.

Нагадаємо, у Вашингтоні відбулось підписання угоди про нормалізацію відносин Ізраїлю, ОАЕ та Бахрейну.

У середині серпня Ізраїль і ОАЕ погодили мирну угоду. Згідно з нею, Ізраїль не буде оголошувати суверенітет над усім західним берегом річки Йордан, а мусульмани зможуть вільно відвідувати святині Єрусалиму.