Трамп назвав "єдину причину" скасування зустрічі з Путіним

Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Єдиною причиною скасування зустрічі з Путіним була агресія РФ проти України, заявив Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що єдиною причиною скасування зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним була агресія РФ проти українських кораблів у Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Повідомляється, що про це Трамп заявив під час зустрічі з прем'єром Японії Сіндзо Абе на саміті G20 в Аргентині.

"Нам не подобається, що сталося, ми не задоволені тим, що сталося", - сказав Трамп, говорячи про захоплення українських кораблів і моряків.

За його словами, "на основі того, що сталося з українськими кораблями це була єдина причина скасування зустрічі".

Нагадаємо, Трамп скасував зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним за ситуації у Керченській протоці. Він підкреслив, що прийняв рішення у зв'язку з тим, що українські моряки і кораблі, захоплені Росією, не були звільнені.

Додамо також, прес-секретар Білого дому Сара Сандерс розповіла, що Трамп вирішив скасувати зустріч з Путіним в літаку по дорозі на саміт G20. Вона зазначила, що по дорозі на саміт в Аргентині Трамп провів бесіди з держсекретарем Майком Помпео, главою апарату Білого дому Джон Келлі, а також з радником з питань національної безпеки Джоном Болтоном.

При цьому прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков розповів, що Путін під час саміту G20 проведе зустріч з Трампом "на ногах".