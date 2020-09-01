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Трамп назвал беспорядки в Кеноше внутренним терроризмом

США, Вторник 01 сентября 2020 23:55
Трамп назвал беспорядки в Кеноше внутренним терроризмом
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)
Автор: Надежда Собенко

Президент США Дональд Трамп назвал внутренним терроризмом беспорядки в городе Кеноша (штат Висконсин). Его администрация согласовала с властями штата возможность введения в Кеношу Нацгвардии.

Об этом Трамп заявил в ходе круглого стола по безопасности в Кеноше, трансляция которого велась на странице Белого дома в Facebook.

"Жестокие банды разгромили как минимум 25 организаций, подожгли общественные здания и закидывали полицейских кирпичами. Это не мирные протесты, это настоящий внутренний терроризм", - сказал он.

По словам Трампа, его администрация согласовала с властями штата Висконсин возможность введения в Кеношу служащих Нацгвардии.

Кроме того, американский президент решительно поддерживает задействование Национальной гвардии и в других городах.

Напомним, что беспорядки в Кеноше начались, после того как 23 августа полицейский несколько раз выстрелил в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку.

Как сообщалось ранее, Блейк пытался разнять двух поссорившихся женщин, после чего в него выстрелили полицейские.

В город были направлены подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ.

Ранее многотысячные протесты в США начались после убийства полицейскими темнокожего Джорджа Флойда три месяца назад в Миннесоте.

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