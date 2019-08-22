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Трамп назвал американских евреев "нелояльными" из-за поддержки демократов

Новости » Политика    22.08.2019 - 09:21
Трамп назвал американских евреев "нелояльными" из-за поддержки демократов
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Трамп также раскритиковал двух конгрессвумен, которые часто негативно высказываются об Израиле

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп назвал "нелояльными" американских евреев, которые поддерживают представителей Демократической партии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Как сообщается, во вторник, 20 августа, американский президент раскритиковал евреев, которые голосуют за демократов, заявив, что такими действиями они демонстрируют "или полное отсутствие знаний, или большую нелояльность".

Однако уже на следующий день, 21 августа, Трамп объяснил свои слова, сказав, что поддержка американскими евреями демократов на выборах - это проявление "нелояльности к еврейскому народу Израиля".

Кроме того, президент США выступил с критикой в отношении двух конгрессвумен от Демократической партии, которые негативно высказываются о политике Израиля и его отношении к Палестине.

В свою очередь, представители Демократической партии на президентской гонке осудили такие словам американского президента. В частности, бывший вице-президент Джо Байден назвал заявления Трампа "оскорбительными и непростительными".

Также на заявление Трампа отреагировал глава Американского еврейского комитета Дэвов Харрис. Он подчеркнул, что евреи имеют разные политические взгляды, как и американцы.

"Американские евреи, как и все американцы, имеют разные политические взгляды и приоритеты. Его оценка их знаний или "лояльности" на основании их партийных предпочтений неуместна, нежелательна и просто опасна", - заявил Харрис.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп выразил желание купить в Дании остров Гренландия. Американский президент назвал это "крупной сделкой с недвижимостью".

Названа сумма, которую Трамп планировал предложить за Гренландию Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за ракетных испытаний США
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