Трамп назвав американських євреїв "нелояльними" через підтримку демократів

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Трамп також розкритикував двох конгресвумен, які часто негативно висловлюються про Ізраїль

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп назвав "нелояльними" американських євреїв, які підтримують представників Демократичної партії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Як повідомляється, у вівторок, 20 серпня, американський президент розкритикував євреїв, які голосують за демократів, заявивши, що такими діями вони демонструють "або повну відсутність знань, або велику нелояльність".

Однак вже наступного дня, 21 серпня, Трамп пояснив свої слова, сказавши, що підтримка американськими євреями демократів на виборах - це прояв "нелояльності до єврейського народу Ізраїлю".

Крім того, президент США виступив з критикою щодо двох конгресвумен від Демократичної партії, які час негативно висловлюються про політику Ізраїлю та щодо його відношення до Палестини.

В свою чергу, представники Демократичної партії на президентських перегонах засудили такі словами американського президента. Зокрема, колишній віце-президент Джо Байден назвав заяви Трампа "образливими і непрощенними".

Також на заяву Трампа відреагував глава Американського єврейського комітету Девів Харріс. Він наголосив, що євреї мають різні політичні погляди, як і американці.

"Американські євреї, як і всі американці, мають різні політичні погляди і пріоритети. Його оцінка їх знань або "лояльності" на підставі їхніх партійних уподобань недоречна, небажана і просто небезпечна", - заявив Харріс.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп висловив бажання придбати у Данії острів Гренландія. Американський президент назвав це "великою угодою з нерухомістю".