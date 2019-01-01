Трамп назвал 2018 годом исторических достижений

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Экономика США развивается замечательно, сказал Трамп в новогоднем видеопоздравлении

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в новогоднем видеообращении поздравил американцем с праздником, заявив, что ушедший 2018 год оказался для страны годом исторических достижений. Об этом соощает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

По его словам, администрация Дональда Трампа является самой успешной в истории США по итогам первых двух лет у власти.

"Еще не было администрации, и я очень горжусь этим, которая бы сделала за первые два года у власти больше, чем администрация Трампа", - заявил он.

Президент США также отметил, что американска "экономика развивается замечательно, заработные платы выросли впервые за много много лет."

"Люди получают больше денег, работая на одной работе, вместо того, чтобы работать на двух или трех", - сказал Дональд Трамп.

2018 has been a year of historic accomplishments! pic.twitter.com/6Iq5CFVdwY — The White House (@WhiteHouse) January 1, 2019

Он напомнил, что его администрация заключила новые договоренности с Мексикой, Канадой и КНДР. Кроме того - расторгла вала "ужасный договор с Ираном".

На вопросе Северной Кореи Трамп остановился более детально, назвав достижением переговоры с Ким Чен Ыном, после которых КНДР прекратила испытания ракет.

Трамп также напомнил о том, что США перевели свое посольство в Израиле из Тель-Аива в Иерусалим.

"Я обещал это и я сделал это", подчеркнул американский президент.

Он также упомянул проблему охраны границы с Мексикой. В частности, по словам Трампа, отказ Конгресса профинансировать строительство стены с Мексикой привело к "шатдауну" в американском правительстве.

"У нас были великие два года, я старательно работаю на вас, я сражаюсь за вас, мы выиграем", - подитожил Трамп.

Напомним, как сообщил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, он готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом "в любое время". Также он призвал США не давить на КНДР.