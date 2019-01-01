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Демократы предложили план выхода правительства США из "шатдауна"

Новости » Политика    01.01.2019 - 04:50
Демократы предложили план выхода правительства США из "шатдауна"
Фото: Конгресс США (educationusa.state.gov)

В законе, предложенном демократами, урезали финансирование строительства стены на границе с Мексикой

В Соединенных Штатах сенаторы от Демократической партии США предложили законопроект, который должен завершить частичное прекращение финансирования американского правительства (так называемого "шатдауна"). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Проголосовать за документ планируется уже в четверг, 3 января. Однако, данный проект решения не включает в себя 5 млрд долларов финансирования для строительства стены на границе с Мексикой, которые просил президент США Дональд Трамп. Вместо этой суммы предлагается выделить 1,3 млрд долларов.

Документ, который имеет название "Демократический", что имеет целью разблокировать работу правительства, практически совпадает с законопроектом, который принял подконтрольный республиканцам Сенат на двухпартийной основе.

"Для сенаторов-республиканцев было бы высшей степенью безответственности и политического цинизма отказаться от того же законопроекта, который они уже поддержали", - заявили демократы.

В Сенате отмечают, что не будут направлять на подпись президенту документ, который он не подпишет. Однако в четверг будет приведен к присяге новоизбранный состав Конгресса, в котором демократы получат контроль над нижней палатой Конгресса.

Для преодоления вето Трампа им понадобится 55 голосов республиканцев и от каждого представителя от демократов в Палате представителей. Также нужно будет собрать еще 67 голосов сенаторов.

В свою очередь Трамп уже начал призывать демократов согласовать финансирование строительства стены.

"Демократы, вернитесь из отпусков сейчас и дайте нам голоса, необходимые для пограничного патруля, в том числе для стены", - написал президент США в своем Twitter.

Напомним, ранее в Конгрессе прогнозировали, что частичное прекращение работы правительства Соединенных Штатов продолжится до 2 января 2019 года.

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