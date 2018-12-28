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Большинство американцев назвали виновным в "шатдауне" Трампа

Новости » Политика    28.12.2018 - 17:59
Большинство американцев назвали виновным в "шатдауне" Трампа
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

33% обвиняют демократов в Конгрессе

47% американцев обвиняют в частичном прекращении работы правительства США ("шатдаун") президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса, опубликованные Reuters.

Как отмечается, 47% считает ответственным за "шатдаун" президента Трампа.

Вместе с тем, 33% обвиняют демократов в Конгрессе и всего 7% считает виновными в прекращении работы правительства конгрессменов-республиканцев.

Кроме того, как показывают результаты исследования, 35% американцев поддерживают включение средств на строительство стены на границе с Мексикой в бюджет и 25% поддерживают прекращение работы правительства президентом США.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что федеральные органы в стране не будут работать до тех пор, пока не будет решен вопрос о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой.

Позже стало известно, что так называемый "шатдаун" продлится, вероятно, до 2 января 2019 года, поскольку обе палаты Конгресса не приняли бюджет.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиМексикаДональд Трамп
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