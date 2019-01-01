Трамп назвав 2018 роком історичних досягнень

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Економіка США розвивається чудово, сказав Трамп в новорічному відеовітанні

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у новорічному відеозверненні привітав американцем зі святом, заявивши, що минулий 2018 рік виявився для країни роком історичних досягнень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

За його словами, адміністрація Дональда Трампа є найуспішнішою в історії США за підсумками перших двох років при владі.

"Ще не було адміністрації, і я дуже цим пишаюся, яка б зробила за перші два роки у влади більше, ніж адміністрація Трампа", - заявив він.

Президент США також зазначив, що американська економіка розвивається чудово, заробітні плати виросли вперше за багато років".

"Люди отримують більше грошей, працюючи на одній роботі, замість того, щоб працювати на двох або трьох", - сказав Дональд Трамп.

2018 has been a year of historic accomplishments! pic.twitter.com/6Iq5CFVdwY — The White House (@WhiteHouse) January 1, 2019

Він нагадав, що його адміністрація уклала нові домовленості з Мексикою, Канадою і КНДР. Крім того - розірвала валу "жахливий договір з Іраном".

На питанні Північної Кореї Трамп зупинився більш детально, назвавши досягненням переговори з Кім Чен Ином, після яких КНДР припинила випробування ракет.

Трамп також нагадав про те, що США перевели своє посольство в Ізраїлі з Тель-Аіва в Єрусалим.

"Я обіцяв, і я зробив це", - підкреслив американський президент.

Він також згадав проблему охорони кордону з Мексикою. Зокрема, за словами Трампа, відмова Конгресу профінансувати будівництво стіни з Мексикою призвело до "шатдауну" в американському уряді.

"У нас були великі два роки, я старанно працюю на вас, я б'юся за вас, ми виграємо", - підсумував Трамп.

Нагадаємо, як повідомив лідер Північної Кореї Кім Чен Ын він готовий зустрітися з президентом США Дональдом Трампом "в будь-який час". Також він закликав США не тиснути на КНДР.