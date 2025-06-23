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Трамп натякнув на зміну влади в Ірані й озвучив умову, за якої це станеться

Понеділок 23 червня 2025 00:34
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Трамп натякнув на зміну влади в Ірані й озвучив умову, за якої це станеться Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президент США Дональд Трамп не виключає зміни влади в Ірані та назвав спосіб відвернення такого сценарію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост лідера у соцмережі Truth Social.

"Політично некоректно вживати термін 'зміна режиму', але якщо нинішній іранський режим не здатен ЗРОБИТИ ІРАН ЗНОВУ ВЕЛИКИМ, то чому б не відбулася зміна режиму??? MIGA!!!"

Зазначимо, що MIGA є абревіатурою слогану "Make Iran Great Again", подібно до відомого передвиборчого гасла Трампа "Make America Great Again" (MAGA).

Трамп натякнув на зміну влади в Ірані й озвучив умову, за якої це станеться

Удари армії США по ядерних об'єктах Ірану

З 13 червня Армія оборони Ізраїлю проводить військову операцію "Левиний народ". Метою є ураження об'єктів в Ірані, що використовуються для збагачення урану і створення в майбутньому ядерних боєголовок.

Після ураження низки об'єктів, кілька днів тому Тель-Авів звернувся до США з проханням знищити решту об'єктів, що розташовані глибоко під землю та в горах, оскільки ізраїльська армія не має у розпорядженні необхідної для цього зброї.

В ніч на 22 червня, американські ВМС вдарили по ядерних об'єктах у Фордо, Натанзі та Ісфахані.

Для атак було використано протибункерні керовані авіаційні бомби GBU-57 A/B MOP, крилаті ракети Tomahawk та інші високоточні засоби ураження.

Очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що США повністю знищили ядерну програму Ірану.

Він також заявив, що удари не були спрямовані на зміну іранського режиму під керівництвом Алі Хаменеї, а також застеріг Тегеран від удару помсти, пригрозивши "серйозними наслідками".

Детальніше про атаку США та ймовірну відповідь Ірану - читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.

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