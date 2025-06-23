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Трамп намекнул на смену власти в Иране и озвучил условие, при котором это произойдет

Понедельник 23 июня 2025 00:34
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Трамп намекнул на смену власти в Иране и озвучил условие, при котором это произойдет Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент США Дональд Трамп не исключает смены власти в Иране и назвал способ предотвращения такого сценария.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост лидера в соцсети Truth Social.

"Политически некорректно употреблять термин 'смена режима', но если нынешний иранский режим не способен СДЕЛАТЬ ИРАН ВНОВЬ ВЕЛИКИМ, то почему бы не произошла смена режима??? MIGA!!!"

Отметим, что MIGA является аббревиатурой слогана "Make Iran Great Again", подобно известному предвыборному лозунгу Трампа "Make America Great Again" (MAGA).

Трамп намекнул на смену власти в Иране и озвучил условие, при котором это произойдет

Удары армии США по ядерным объектам Ирана

С 13 июня Армия обороны Израиля проводит военную операцию "Львиный народ". Целью является поражение объектов в Иране, используемых для обогащения урана и создания в будущем ядерных боеголовок.

После поражения ряда объектов, несколько дней назад Тель-Авив обратился к США с просьбой уничтожить остальные объекты, расположенные глубоко под землей и в горах, поскольку израильская армия не располагает необходимым для этого оружием.

В ночь на 22 июня, американские ВМС ударили по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Для атак были использованы противобункерные управляемые авиационные бомбы GBU-57 A/B MOP, крылатые ракеты Tomahawk и другие высокоточные средства поражения.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США полностью уничтожили ядерную программу Ирана.

Он также заявил, что удары не были направлены на изменение иранского режима под руководством Али Хаменеи, а также предостерег Тегеран от удара мести, пригрозив "серьезными последствиями".

Подробнее об атаке США и вероятном ответе Ирана - читайте в авторском материале РБК-Украина.

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Иран Дональд Трамп
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