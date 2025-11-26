Трамп натякнув, що мирний план США щодо України скоротився з 28 до 22 пунктів

Під час розмови з журналістами американський лідер підкреслив, що початкові матеріали були лише базовою схемою.

"Ну, це була просто карта. Все, що це було, це карта. Це не був план, це була концепція, а потім вони взяли кожен із 28 пунктів, а потім дійшли до 22 пунктів. Багато хто з них був вирішений, і насправді дуже сприятливо. Тож подивимося, що буде", - сказав Трамп.

Він також прокоментував інформацію про нібито дедлайн для укладення угоди, який пов’язували з 27 листопада.

"Подивимося. Вони призначили дату, і ця дата буде в найближчому майбутньому… У мене немає дедлайну. Знаєте, який дедлайн для мене? Коли все закінчиться. І я думаю, що всі втомилися воювати. Вони втрачають занадто багато людей", - заявив президент США.

Окремо Трампа запитали, чи не передбачає запропонований підхід надто великих територіальних поступок від України. Він відповів, що ситуація на фронті розвивається в одному напрямку.

"Якщо ви подивитесь на те, як це зараз відбувається, фронт рухається в одному напрямку, тож це земля, яка може дістатися Росії за декілька місяців у будь-якому разі. Тож запитання в тому, чи хочете ви втратити ще 50-60 тисяч людей", - наголосив Трамп.