Трамп натякнув на можливість залишитися президентом ще на 8-9 років

11:09 05.05.2026 Вт
2 хв
Президент США знову жартує про владу
aimg Ірина Глухова
Трамп натякнув на можливість залишитися президентом ще на 8-9 років Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Президент США Дональд Трамп сказав, що може залишатися при владі ще "8 чи 9 років", однак зробив це у жартівливій формі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Читайте також: "Було б цікаво". Трамп зробив заяву про свій третій президентський термін

Під час виступу на бізнес-самміті в Білому домі Трамп зазначив, що нібито планує використовувати власні податкові відрахування, коли залишить посаду через 8-9 років, чим викликав реакцію аудиторії.

"Ми вчинили правильно. І, таким чином, коли я покину посаду, скажімо, через вісім-дев'ять років, я зможу ними скористатися", - заявив він, говорячи про вжиті його адміністрацією заходи щодо підтримки бізнесу.

Окрім цього, він пожартував про свій вік, наголосивши, що не вважає себе старшим, і порівняв себе з попереднім президентом Джо Байденом.

"Я не старший. Я набагато молодший... Я почуваюся так само, як і 50 років тому", - сказав він.

Також Трамп іронічно зауважив, що, можливо, колись скаже, що почувається погано, але додав, що це буде помітно і без слів.

"На мою думку, кожен, хто балотується на посаду президента чи віце-президента, повинен пройти когнітивний тест. І жоден президент ніколи не проходив його, крім мене. Я пройшов 3 з них, і кожен з них я склав на відмінно", - сказав він.

Трамп йде на третій термін?

Дональд Трамп не вперше публічно торкається теми можливого третього президентського терміну. Такі заяви або натяки він робив і раніше під час виступів та інтерв’ю.

Зокрема, вже через тиждень після інавгурації на зустрічі з республіканцями у Конгресі Трамп у жартівливій формі звернувся до спікера Палати представників Майка Джонсона, зазначивши, що не впевнений, чи зможе брати участь у наступних виборах.

Також в інтерв’ю NBC News у лютому 2026 року він не виключив можливості балотування на третій президентський термін, пояснюючи це бажанням "зробити Америку знову великою".

Проте варто зазначити, що 22-га поправка до Конституції США, ухвалена у 1951 році, прямо обмежує перебування президента на посаді двома термінами, незалежно від того, чи вони є послідовними.

Президентські повноваження Трампа закінчуються 2029 року

Зеленський пообіцяв діяти дзеркально після нічної масованої атаки РФ
Зеленський пообіцяв діяти дзеркально після нічної масованої атаки РФ
Воєнна страховка для бізнесу: скільки коштує захист та як зробити його більш доступним
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Воєнна страховка для бізнесу: скільки коштує захист та як зробити його більш доступним