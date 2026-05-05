Трамп натякнув на можливість залишитися президентом ще на 8-9 років
Президент США Дональд Трамп сказав, що може залишатися при владі ще "8 чи 9 років", однак зробив це у жартівливій формі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.
Під час виступу на бізнес-самміті в Білому домі Трамп зазначив, що нібито планує використовувати власні податкові відрахування, коли залишить посаду через 8-9 років, чим викликав реакцію аудиторії.
"Ми вчинили правильно. І, таким чином, коли я покину посаду, скажімо, через вісім-дев'ять років, я зможу ними скористатися", - заявив він, говорячи про вжиті його адміністрацією заходи щодо підтримки бізнесу.
Окрім цього, він пожартував про свій вік, наголосивши, що не вважає себе старшим, і порівняв себе з попереднім президентом Джо Байденом.
"Я не старший. Я набагато молодший... Я почуваюся так само, як і 50 років тому", - сказав він.
Також Трамп іронічно зауважив, що, можливо, колись скаже, що почувається погано, але додав, що це буде помітно і без слів.
"На мою думку, кожен, хто балотується на посаду президента чи віце-президента, повинен пройти когнітивний тест. І жоден президент ніколи не проходив його, крім мене. Я пройшов 3 з них, і кожен з них я склав на відмінно", - сказав він.
Трамп йде на третій термін?
Дональд Трамп не вперше публічно торкається теми можливого третього президентського терміну. Такі заяви або натяки він робив і раніше під час виступів та інтерв’ю.
Зокрема, вже через тиждень після інавгурації на зустрічі з республіканцями у Конгресі Трамп у жартівливій формі звернувся до спікера Палати представників Майка Джонсона, зазначивши, що не впевнений, чи зможе брати участь у наступних виборах.
Також в інтерв’ю NBC News у лютому 2026 року він не виключив можливості балотування на третій президентський термін, пояснюючи це бажанням "зробити Америку знову великою".
Проте варто зазначити, що 22-га поправка до Конституції США, ухвалена у 1951 році, прямо обмежує перебування президента на посаді двома термінами, незалежно від того, чи вони є послідовними.
Президентські повноваження Трампа закінчуються 2029 року