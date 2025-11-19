Трамп направив до Києва ключових фігур Пентагона в надії відновити переговори з РФ

Як пише видання з посиланням на високопоставлених чиновників США, такий крок є останньою спробою адміністрації Трампа відновити переговори щодо припинення війни в Україні.

Хто поїде до Києва?

WSJ зазначає, що міністр американської армії Ден Дрісколл разом із двома чотиризірковими генералами мав провести переговори з президентом Володимиром Зеленським та іншими українськими чиновниками, а також високопосадовцями та представниками промисловості.

Також відомо, що Дрісколл планує зустрітися і з російськими чиновниками, але пізніше.

"Рішення Білого дому звернутися до Дрісколла та високопосадовців частково зумовлене переконанням, що Москва може бути більш відкритою до переговорів за військового посередництва, а також розчаруванням тим, що численні попередні спроби мало що дали", - пише видання.

Високопосадовець адміністрації Трампа заявив, що міністр Дрісколл їде до України, щоб ознайомитися з фактами на місцях. Передбачається, що він братиме участь у зустрічах та доповідатиме про свої висновки Білому дому.

"Президент чітко дав зрозуміти, що настав час зупинити вбивства та укласти угоду про припинення війни", - повідомив неназваний американський чиновник.

Місія Дрісколла полягає у відновленні мирних переговорів від імені Трампа, сказав інший чиновник.