Трамп направил в Киев ключевых фигур Пентагона в надежде возобновить переговоры с РФ

Как пишет издание со ссылкой на высокопоставленных чиновников США, такой шаг является последней попыткой администрации Трампа возобновить переговоры по прекращению войны в Украине.

Кто поедет в Киев?

WSJ отмечает, что министр американской армии Дэн Дрисколл вместе с двумя четырехзвездочными генералами должны были провести переговоры с президентом Владимиром Зеленским и другими украинскими чиновниками, а также высокопоставленными чиновниками и представителями промышленности.

Также известно, что Дрисколл планирует встретиться и с российскими чиновниками, но позже.

"Решение Белого дома обратиться к Дрисколлу и высокопоставленным чиновникам частично обусловлено убеждением, что Москва может быть более открытой к переговорам при военном посредничестве, а также разочарованием в связи с тем, что многочисленные предыдущие попытки мало что дали", - пишет издание.

Высокопоставленный чиновник администрации Трампа заявил, что министр Дрисколл едет в Украину, чтобы ознакомиться с фактами на местах. Предполагается, что он будет участвовать во встречах и докладывать о своих выводах Белому дому.

"Президент четко дал понять, что пришло время остановить убийства и заключить соглашение о прекращении войны", - сообщил неназванный американский чиновник.

Миссия Дрисколла заключается в возобновлении мирных переговоров от имени Трампа, сказал другой чиновник.