Трамп настаивает, чтобы Украина "захотела" заключить соглашение с РФ
США продолжают склонять Украину к мирному соглашению с Россией. Иначе будто бы ситуация критически ухудшится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа, передает The White House.
Трамп настаивает на мирном соглашении
Трамп заявил, что Россия является "огромной машиной", захватившей очень большую территорию Украины. Так что в интересах именно Украины захотеть завершить эту войну.
"Зеленский должен захотеть покончить с этой войной; если же нет - думаю, последствия будут очень плохими", - говорит глава США.
По мнению Трампа, США предоставили Украине колоссальные объемы помощи.
"Вместо этого мы не получили ничего, кроме высоких цен на дизельное топливо", - уверен он.
Он добавил, что Украина должна быть заинтересована в заключении соглашения.
"Ведь Соединенные Штаты потратили на это целое состояние, Европа - тоже, и Европа уже от этого устала", - сообщил он.
Трамп считает, что если Украина не договорится с Россией о мире, то "ситуация станет только хуже - действительно хуже".
Ранее РБК-Украина писало, что американские переговорщики пытаются добиться от Украины капитуляции в войне с Россией. Но Европа продолжает поддерживать украинский народ. Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.
Кроме того, Трамп считает, что Россия "ведет себя вполне нормально" в контексте войны против Украины и мирного процесса.
Также Трамп заявил, что мирные переговоры от Украины должен вести кто-то другой, а не президент Владимир Зеленский.