UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Трамп наполягає на підписанні Авраамських угод низкою країн в рамках миру з Іраном

06:52 26.05.2026 Вт
2 хв
Авраамські угоди це історичні договори про нормалізацію відносин між Ізраїлем і арабськими державами
aimg Юлія Маловічко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп звернувся до Саудівської Аравії, Катару, Пакистану, Туреччини, Єгипту та Йорданії з проханням масово приєднатися до "угод Авраама", які передбачають нормалізацію відносин з Ізраїлем.

Таким чином американський лідер хоче, щоб Іран з часом теж приєднався до так званих Авраамських угод, що передбачають нормалізацію відносин з Ізраїлем. Це потрібно Трампу для підписання власної угоди з Тегераном, оскільки Ізраїль якраз таки хоче продовження війни ще.

Однак вже відомо про відмову Пакистану щодо схвалення Авраамських угод, щодо перерахованих інших держав поки невідомо.

"Пакистан відхилив цю пропозицію. Жодна з інших країн поки що публічно не відреагувала на вимогу Трампа, і позитивна відповідь була малоймовірною, оскільки в цих мусульманських країнах залишається високим рівень недовіри до Ізраїлю через масштаби його військової операції в Газі", - пише Reuters

.При цьому глава Білого дому сказав, що в суботу він розмовляв з лідерами цих країн, а також з лідерами Об'єднаних Арабських Еміратів та Бахрейну, які вже підписали "Угоди Авраама".

"Я настійно закликаю всі країни негайно підписати Авраамські угоди, і якщо Іран підпише угоду зі мною, як з президентом Сполучених Штатів Америки, для мене буде честю, якщо вони також стануть частиною цієї безпрецедентної світової коаліції", - написав президент США в своєму Truth Social.

Він також згадав "всю роботу, виконану Сполученими Штатами, щоб спробувати зібрати цю дуже складну мозаїку".

За словами пакистанського джерела, обізнаного з ситуацією, заява Трампа відображала спробу використати дипломатичні зусилля щодо припинення вогню в Ірані для ширшого просування "Угод Авраама".

Слід зазначити, США та Іран зробили різні заяви щодо можливої угоди про припинення бойовх дій. Трамп, наприклад, більш оптимістичний у висловлюваннях та сказав, що угода з Тегераном готова на 95% майже.

В Ірані визнають - робота триває над нормалізацією стосунків зі Штатів, однак це ще точно не значить, що угода про припинення вогню зі США не за горами.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ІзраїльДональд Трамп