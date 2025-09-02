Сікорський та Навроцький їдуть до США: говоритимуть про цілі Путіна в Україні

Президент Польщі Кароль Навроцький та міністр закордонних справ Радослав Сікорський 2-3 вересня відвідають США. Польський лідер, зокрема, має чітко окреслити фактичні цілі російського диктатора Володимира Путіна в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо" .

Як повідомляється, Сікорський у своєму відеозверненні звернувся до Навроцького, нагадавши, що найближчими днями вони обидва перебуватимуть у США.

Сам міністр зустрінеться з державним секретарем США Марко Рубіо у вівторок, а Навроцький проведе переговори з американським лідером Дональдом Трампом у Білому домі в середу.

"Рада міністрів прийняла позицію, щоб президент точно знав, чого дотримуватися в розмовах. Для нас найважливіше - визначити реальну стратегію Путіна в Україні та виступити проти будь-яких скорочень присутності американських військ у Польщі та Європі", - зазначив Сікорський.

Глава МЗС Польщі також повідомив, що президент отримав від міністерства "великі аналітичні матеріали", та висловив сподівання на успіх переговорів у Вашингтоні.

Як зазначається, візит Навроцького до США, запланований на 3 вересня, стане його першою закордонною поїздкою на посаді глави польської держави. Основні теми переговорів у Білому домі - військова та енергетична безпека Польщі.

При цьому польський президент планує наголосити, що Росії та Путіну "не можна довіряти".

Крім цього, Сікорський проведе в США окремі зустрічі. У Маямі він вручить разом з американськими колегами Нагороду Солідарності імені Леха Валенси та проведе консультації з політиками як Республіканської, так і Демократичної партій.