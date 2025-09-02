ua en ru
Сікорський та Навроцький їдуть до США: говоритимуть про цілі Путіна в Україні

Вівторок 02 вересня 2025 17:27
UA EN RU
Сікорський та Навроцький їдуть до США: говоритимуть про цілі Путіна в Україні Фото: міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Польщі Кароль Навроцький та міністр закордонних справ Радослав Сікорський 2-3 вересня відвідають США. Польський лідер, зокрема, має чітко окреслити фактичні цілі російського диктатора Володимира Путіна в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Як повідомляється, Сікорський у своєму відеозверненні звернувся до Навроцького, нагадавши, що найближчими днями вони обидва перебуватимуть у США.

Сам міністр зустрінеться з державним секретарем США Марко Рубіо у вівторок, а Навроцький проведе переговори з американським лідером Дональдом Трампом у Білому домі в середу.

"Рада міністрів прийняла позицію, щоб президент точно знав, чого дотримуватися в розмовах. Для нас найважливіше - визначити реальну стратегію Путіна в Україні та виступити проти будь-яких скорочень присутності американських військ у Польщі та Європі", - зазначив Сікорський.

Глава МЗС Польщі також повідомив, що президент отримав від міністерства "великі аналітичні матеріали", та висловив сподівання на успіх переговорів у Вашингтоні.

Як зазначається, візит Навроцького до США, запланований на 3 вересня, стане його першою закордонною поїздкою на посаді глави польської держави. Основні теми переговорів у Білому домі - військова та енергетична безпека Польщі.

При цьому польський президент планує наголосити, що Росії та Путіну "не можна довіряти".

Крім цього, Сікорський проведе в США окремі зустрічі. У Маямі він вручить разом з американськими колегами Нагороду Солідарності імені Леха Валенси та проведе консультації з політиками як Республіканської, так і Демократичної партій.

Конфлікт між МЗС та канцелярією президента Польщі

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що канцелярія президента Польщі "злила" в медіа інструкції від Міністерства закордонних справ для Кароля Навроцького перед зустріччю з лідером США Дональдом Трампом.

У документі, серед іншого, йшлося про три питання, які "вимагають особливої обережності":

  • уникати прийняття зобов'язань щодо майбутніх закупівель американського озброєння з огляду на поточний аналіз потреб ЗС Польщі;
  • утриматися від декларування підтримки американської компанії як виконавця будівництва АЕС, оскільки це було б втручанням у конкурсну процедуру;
  • уникати порушення питання про можливе запровадження цифрового податку та регулювання.

Злив листа в медіа викликав критику з боку міністра закордонних справ Радислава Сікорського. Він наголосив, що зміст листа не був засекреченим, але порадив Навроцькому пошукати серед своїх радників "того дурня", який допустив його публікацію.

"Натомість тепер ми всі знаємо, в яких справах президент може представляти всю Польщу, а в яких - лише себе", - додав Сікорський.

