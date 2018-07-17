Трамп согласился с выводами спецслужб о вмешательстве России в выборы

Трамп подчеркнул, что на результат выборов это вмешательство не повлияло

Президент США Дональд Трамп заявил, что принимает выводы американских спецслужб о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года. Об этом сообщает AP.

По словам Трапа, он доверяет учреждениям США, а на конференции в Хельсинки он оговорился.

Трамп, выступая перед журналистами в Овальном кабинете, сказал, что он полностью верит и поддерживает разведывательные службы США и принимает их вывод о том, что Россия вмешалась в выборы.

При этом он добавил, что "действия РФ не повлияли на результаты голосования", и его администрация будет действовать "агрессивно", чтобы защитить выборы в Конгресс в ноябре 2018 года.

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