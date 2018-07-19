Трамп має намір змусити Путіна "відповідати за втручання у вибори"

Трамп вважає Путіна відповідальним за втручання у вибори в США

Президент США Дональд Трамп заявив, що він буде "змушувати" президента Росії Володимира Путіна відповідати за втручання в президентські вибори в 2016 році. Про це повідомляє CBS.

Трамп зазначив, що він багато разів заявляв про згоду з тим, що Росія дійсно втручалася у вибори США в 2016 році.

Так, під час інтерв'ю, на питання про те, чи вважає він Путіна особисто відповідальним за втручання, Трамп відповів "так".

"Що ж, я б вважав, тому що він відповідає за керівництво країною. Точно так само, як і я вважаю себе відповідальним за те, що відбувається в моїй країні. Так що, безумовно, як лідеру держави, слід було б вважати його відповідальним, так", - сказав Трамп

Нагадаємо, раніше Трамп, виступаючи перед журналістами в Овальному кабінеті, сказав, що він повністю вірить і підтримує розвідувальним службам США і приймає їх висновок про те, що Росія втрутилася в вибори.

Відзначимо, що 16 липня в ході зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Гельсінкі президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Росія не втручалася в президентські вибори в США в 2016 році.