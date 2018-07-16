Путин заявил, что Россия не вмешивалась в выборы в США

Обвинения во вмешательстве России в президентские выборы в США Путин назвал "чистым бредом"

Президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин заявил, что Россия не вмешивалась в президентские выборы в США (США) в 2016 году. Об этом Путин сказал в ходе встречи с презилентом США Дональдом Трампом в Хельсинки, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Путин отклоненил обвинения в том, что Москва собрала компромат на оппонента Трампа - Хиллари Клинтон. Подобные заявления росийский президент считает "чистым бредом".

Дональд Трамп по результатам встречи с Путиным заявил, что российская сторона вияила желание "сотрудничать в расследовании".

"Путин очень сильно и мощно заявил, что он этого не делал. И он предложил, чтобы люди, которые работают над этим делом, работали вместе с Россией", - заявил американский лидер.

Однако, отвечая на вопрос о возможном вмешательства Кремля в выборы в США, Путин признался, что кандидатура Трампа лично ему импонировала больше.

"Да, я хотел, чтобы он (Трамп, - ред.) победил, поскольку он говорил о нормализации российско-американских отношений", - заявил президент РФ.

По данным американской разведки о возможном российском вмешательстве в демократические роцесы Соединенных Штатов, Путин вспомнил свое прошлое во время работы в разведке и добавил, что Россия готова помогать в расследовании.

"Пусть комиссия спецпрокурора США Роберта Мюллера вышлет нам запрос - мы проведем соответствующую работу и дадим ответ", - сказал Путин.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Путин назвал переговоры с Трампом "успешными и полезными".