Трамп намерен встретиться с Путиным в следующем году

Встречу планируют после завершения расследования о вмешательстве РФ в выборы в США

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп планирует встретиться с Путиным в следующем году. Об этом сообщает Bloomberg.

Встреча должна состояться после того, как закончится расследование о вмешательстве России в выборы в США.

"Мы обсудили и договорились, что следующая встреча должна состояться после 1 января, когда закончит свою работу комиссия Роберта Мюллера", - заявил Болтон.

Ранее Сара Сандерс, которая является представителем Белого Дома, сообщала о поручении президента провести очередную встречу с президентом РФ. Сама встреча должна была состояться уже этой осенью.

Напомним, 16 июля 2018 в городе Хельсинки состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. Президенты двух стран обсудили наиболее значимые вопросы, среди которых и ситуация в Украине.

Также сообщалось, что в мяче, подаренном Путиным Трампу, был передатчик. Однако такой передатчик не является шпионским устройством: микросхема - это рекламируемая особенность мяча Adidas AG.