Трамп має намір зустрітись з Путіним в наступному році

Новини Політика 25.07.2018 - 23:04
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Зустріч планують після завершення розслідування щодо втручання РФ у вибори в США

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Дональд Трамп планує зустрітись з Путіним в наступному році. Про це повідомляє Bloomberg

Зустріч має відбутись після того, як завершиться розслідування про втручання Росії у вибори в США. 

"Ми обговорили й домовились, що наступна зустріч має відбутись після 1 січня, коли закінчить свою роботу комісія Роберта Мюллера", - заявив Болтон. 

Раніше Сара Сандерс, яка є представником Білого Дому, повідомляла про доручення президента провести чергову зустріч з президентом РФ. Сама зустріч мала відбутись вже цієї осені. 

Нагадаємо, 16 липня 2018 в місті Хельсінкі відбулась зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна. Президенти двох країн обговорили найважливі питання, серед яких і ситуація в Україні. 

Також повідомлялось, що у м'ячі, подарованому Путіним Трампу, був передавач. Однак такий передавач не є шпигунським пристроєм: мікросхема - це рекламована особливість м'яча Adidas AG. 

 

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Теги:  Володимир Путін,  Сполучені Штати Америки,  Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС